Aantal tijgers in Nepal bijna verdubbeld

Nepal lijkt het eerste land te worden dat de zogeheten TX2-doelstelling haalt: een verdubbeling van de wildetijgerpopulatie in 2022. Sinds 2009 is het aantal tijgers in het Himalayastaatje toegenomen van 121 tot ongeveer 235. Dit heeft het Wereld Natuur Fonds (WNF) zondag bekendgemaakt.

De TX2-doelstelling is een afspraak die de dertien landen waar tijgers in het wild voorkomen in 2010 met elkaar maakten. Volgens de Chinese kalender is 2022 het jaar van de tijger.

Het succes van Nepal heeft te maken met de grote politieke wil in het land om de tijger te beschermen. „Het beschermen van tijgers heeft hoge prioriteit voor de overheid”, zegt Bishwa Nath Oli van het ministerie van Bossen en Milieu. „Onze toewijding aan het wereldwijde tijgerprogramma zal alleen maar groter worden nu de populaties in Nepal groeien en onze maatregelen goed uitpakken.”