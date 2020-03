In België zijn nog dertig patiënten bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Het is bijna een verdubbeling van het aantal sterfgevallen in 24 uur. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het virus staat in België nu op 67.

Het land heeft 558 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat brengt het totaal op 2815, meldden de gezondheidsautoriteiten zaterdag.