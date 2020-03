In Duitsland zijn inmiddels 455 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Volgens de gegevens van de Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut, zijn in 24 uur nog eens 66 patiënten bezweken. In de Bondsrepubliek zijn ruim 4750 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat brengt het totaal op 57.298.

De deelstaat Beieren telt met 13.989 besmettingen de meeste gevallen. Het virus dook in Beieren voor het eerst in Duitsland op.