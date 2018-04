Aantal slachtoffers Toronto loopt op naar 10

Een van de zestien gewonden die vielen toen een bestelbusje in de Canadese stad Toronto inreed op voetgangers is overleden. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers komt daarmee op tien. Dit zei de commissaris van de politie in Toronto Mark Saunders op een persconferentie.

Volgens Saunders lijkt het erop dat de chauffeur, de 25-jarige student Alek Minassian, bewust inreed op de voetgangers. Minassian is aangehouden, maar over zijn motief is nog niets bekend. Minassian was een onbekende van de politie en zou geen banden onderhouden met terreurorganisaties.