Aantal slachtoffers beving Taiwan loopt op

Het dodental van de aardbeving in Taiwan is verder opgelopen tot tien. Tot nu toe zijn er 265 gewonden geteld en worden nog 58 mensen vermist.

Sinds de eerste beving met een kracht van 6.4 dinsdag in het populaire toeristenoord Hualien zijn bijna 200 naschokken geteld. De zwaarste daarvan had een kracht van 5.7. Deskundigen van de Taiwanese regering verwachten dat ook de komende twee weken nog naschokken met een kracht tot 5.0 zullen voorkomen.

Getuigen zagen mensen in paniek een gebouw uitrennen tijdens een van de vele naschokken. Veel mensen reageren nerveus en verblijven zoveel mogelijk in de open lucht. Ongeveer 40.000 huizen zitten door de aardbeving zonder stroom en water. In Hualien aan de oostkust wonen ongeveer 100.000 mensen.

Een van de reddingsoperaties richt zich op een flatgebouw van twaalf verdiepingen dat door de beving deels is weggezakt en gevaarlijk overhelt. Reddingswerkers proberen het pand te stutten. Het is onduidelijke hoeveel mensen er in het gebouw waren op het moment dat de aarde schokte.