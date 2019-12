Aantal slachtoffers beving Filipijnen loopt op

Door de aardbeving die zondag het zuiden van de Filipijnen heeft opgeschrikt, zijn tenminste drie mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. Reddingsteams zoeken maandag in een ingestort winkelcentrum in de stad Padada op het eiland Mindanao naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zouden daar vijf mensen onder het puin liggen.

Reddingswerkers proberen met kettingzagen en scanapparatuur overlevenden te vinden, ook al is er weinig hoop dat er nog iemand in leven is.

De aardbeving had een kracht van 6,8. Eerder werd bekend dat een zes-jarig meisje was omgekomen. Reddingswerkers vonden later de lichamen van twee overleden vrouwen. Ongeveer 31 mensen zijn gewond geraakt.

Het epicentrum van de beving lag op 28 kilometer diepte op het eiland Mindanao in het uiterste zuiden van het land niet ver van de Davao, de grootste stad in die regio. Er zijn diverse naschokken geweest, de twee zwaarste hadden een kracht van 5,0 en 5,7.