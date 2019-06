Aantal rechts-extremisten in Duitsland opnieuw toegenomen

Het aantal rechts-extremisten in Duitsland is vorig jaar opnieuw toegenomen, van 24.000 tot 24.100. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer toonde zich donderdag in Berlijn bezorgd over de jongste cijfers.

Rechts-extremisme is in Duitsland een steeds groter wordend probleem. Donderdag presenteerde het Bundesamt für Verfassungsschutz (de Binnenlandse Veiligheidsdienst) de cijfers over 2018. Uit het ”Verfassungsschutzbericht 2018” –dat overigens een veel breder terrein bestrijkt– blijkt dat van de 24.100 personen die tot het „rechts-extremistisch potentieel” behoren er 12.700 tot geweld bereid zijn. „In combinatie met het hoge wapenbezit onder hen zijn deze aantallen bijzonder zorgwekkend”, aldus minister Seehofer tijdens de presentatie.

Het aantal rechts-extremistisch gemotiveerde misdrijven daalde vorig jaar wel: van 19.467 in 2017 naar 19.409 in 2018. Daartegenover stond een toename van het aantal gewelddaden: van 1054 in 2017 tot 1088 in 2018. Het Bundesamt registreerde in totaal zes dodelijke slachtoffers van „vermoedelijk” rechts-extremistisch geweld; in 2017 waren dit er nog vier. „Er zijn aanwijzingen dat deze vreemdelingenhaat als motief hadden.”

Opvallend noemt de Duitse veiligheidsdienst ook de toename van het aantal misdrijven met een antisemitisch motief. „Hierbij gaat het vooral om volksopruiing en propagandadelicten.” Nog duidelijker steeg volgens de dienst het aantal antisemitische gewelddaden: van 28 naar 48.

Lübcke

Het jongste slachtoffer van rechts-extremistisch geweld is de christendemocraat Walter Lübcke uit Kassel, die op 2 juni door een neonazi –Stephan E.– voor zijn woning werd doodgeschoten. De politieke moord heeft alom grote verontwaardiging opgeroepen.

Donderdag werd bekend dat de Duitse politie bij huiszoekingen een wapenarsenaal gevonden had dat van de moordenaar van Lübcke is. Volgens Duitse media zijn bij de huiszoekingen in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen van 64 en 43 jaar aangehouden die betrokken zijn geweest bij de aanschaf van het moordwapen. De twee zouden Stephan E. aan het wapen hebben geholpen, terwijl ze wisten dat hij een extreem-rechtse achtergrond had. Het federale openbaar ministerie gelooft echter niet dat ze van de moordplannen op de hoogte waren. Er is volgens het OM geen aanwijzing dat er van een extreem-rechtse samenzwering sprake is geweest. E. heeft verklaard alleen te hebben gehandeld.

Woensdag bekende de bijna twee weken geleden aangehouden, als neonazi te boek staande, Stephan E. op 2 juni de 65-jarige Lübcke voor diens huis te hebben doodgeschoten. Hij heeft ook verteld dat hij een heleboel wapens en munitie had en hoe hij daaraan was gekomen. De meeste wapens vond de politie onder de grond verstopt.

Lübcke was een vooraanstaand bestuurder en politicus in Kassel. Hij was een groot voorstander van de ruimhartige immigratiepolitiek die zijn partijgenoot bondskanselier Merkel in 2015 bepleitte.

Hof Nahtz

Intussen heeft het kerkelijke initiatief ”Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus” haar grote verontrusting uitgesproken over de aankoop van een boerderij bij het dorp Eschede door de neonazipartij NPD in Niedersaksen. Op de boerderij, die eigendom was van NPD-activist Joachim Nahtz, komen al jaren regelmatig neonazi’s samen. Het Netwerk Zuidheide vraagt zich af waarom de autoriteiten niet alles in het werk hebben gesteld om de aankoop tegen te houden. „„We moeten klaarwakker zijn”, zegt burgemeester Günter Berg van Eschede. Terecht! Maar waarom zo laat? Al in februari was duidelijk dat de NPD deze boerderij wilde kopen.”

