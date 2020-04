Aantal patiënten op intensivecare in België zakt onder 800

Het aantal coronapatiënten dat op de intensivecareafdelingen in Belgische ziekenhuizen ligt is het afgelopen etmaal verder gedaald tot onder de 800. Van hen worden 534 personen kunstmatig beademd, een daling van 32. Het aantal sterfgevallen dat de afgelopen 24 uur is gemeld steeg ten opzichte van dinsdag (134) tot 170, wat volgens de Belgische gezondheidsautoriteiten komt doordat overlijdens in het weekend nu pas bekend zijn.

De afgelopen 24 uur werden 174 nieuwe patiënten opgenomen. „Dat zijn er iets meer dan de voorbije twee dagen, maar we blijven ruim onder de 200 opnames”, aldus viroloog Steven Van Gucht. Er mochten „heel wat”, zei hij, patiënten naar huis dinsdag, namelijk 340. Er worden nog 4050 mensen in het ziekenhuis behandeld voor Covid-19.

In totaal zijn sinds de uitbraak 7501 personen in België aan het virus bezweken, van wie 46 procent in het ziekenhuis en 53 procent in verpleegtehuizen. Bij de overlijdens in de verpleeghuizen gaat het merendeels om een sterk vermoeden van coronabesmetting, die in het ziekenhuis zijn bevestigd.