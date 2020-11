Aantal nieuwe Duitse coronagevallen schiet weer omhoog

Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland flink gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt 22.268 nieuwe gevallen.

Dat is weer een forse stijging ten opzichte van de ongeveer 18.500 nieuwe gevallen die woensdag werden gemeld. Dinsdag was er sprake van ongeveer 13.500 nieuwe gevallen. In de drie dagen daarvoor was het aantal nieuwe gevallen juist elke dag fors gedaald.

In het afgelopen etmaal bezweken nog eens 389 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale officiële dodental als gevolg van de corona-epidemie staat er tot dusver op 15.160.