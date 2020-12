Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen weer toegenomen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is weer iets toegenomen ten opzichte van het aantal dat de voorgaande dag werd gemeld. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde woensdag 17.270 nieuwe gevallen.

Dinsdag waren dat er nog rond de 13.500 en maandag rond de 11.000. In totaal is het coronavirus in Duitsland nu bij 1.084.743 personen vastgesteld. Het aantal doden steeg in het laatste etmaal met nog eens 487 sterfgevallen. Het longvirus is in totaal 17.123 personen in Duitsland fataal geworden.