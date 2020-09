Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen opnieuw hoger

Meer mensen in Duitsland zijn in het afgelopen etmaal positief getest op corona dan in het etmaal daarvoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt dinsdagochtend dat er nog eens 1407 coronapatiënten bij zijn gekomen.

Maandag meldde het RKI 927 nieuwe besmettingsgevallen. Het patroon dat de cijfers rond het weekeinde lager zijn en daarna in de loop van de week omhoogschieten, herhaalt zich daarmee. In totaal is het longvirus in Duitsland bij 261.762 mensen vastgesteld.

Van hen zijn er 9362 aan de besmetting bezweken. Twaalf van hen overleden in het afgelopen etmaal.