Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen opnieuw boven de 2000

Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus is in Duitsland voor de tweede dag op rij met meer dan 2000 gevallen gestegen. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, kwamen er in de afgelopen 24 uur 2153 vastgestelde infecties bij. Dat zijn er tien meer ten opzichte van een dag eerder, toen ging het om 2143 besmettingen. Woensdag werden er nog 1769 gevallen gemeld.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt opnieuw dichtbij de recordwaarde van de 2297 gevallen die zaterdag door het RKI werden gemeld. Het totaalaantal geregistreerde besmettingen in Duitsland bedraagt nu 280.223. In het afgelopen etmaal overleden vijftien mensen aan de gevolgen van een infectie met het longvirus. Het Duitse dodental staat daardoor nu op 9443.