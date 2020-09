Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen loopt iets op

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 1311 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, een lichte toename ten opzichte van het aantal dat woensdag werd gemeld. Toen waren er in de laatste 24 uur 1256 nieuwe gevallen vastgesteld.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt dat sinds het begin van de uitbraak bij 246.166 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke longvirus hebben opgelopen. Het dodental in Duitsland liep in het afgelopen etmaal op met acht overlijdens. Het totale aantal coronadoden bij de oosterburen komt daarmee op 9321.