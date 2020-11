Aantal nieuwe cororonabesmettingen Duitsland loopt weer op

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het laatste etmaal is vastgesteld in Duitsland, is vrijdagochtend opnieuw gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt 23.542 nieuwe besmettingen. Dat zijn er bijna tweeduizend meer dan een dag eerder toen er 21.866 gevallen werden gemeld.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 751.095. Het is de vierde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen er weer stijgt.

In de laatste 24 uur overleden nog eens 218 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental in de Bondsrepubliek komt daarmee op 12.200.