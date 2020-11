Aantal nieuwe cororonabesmettingen Duitsland daalt licht

In Duitsland is in het afgelopen etmaal het aantal nieuwe coronabesmettingen voor het eerst in dagen licht gedaald. Van vrijdag op zaterdag kwamen er 22.461 gevallen bij, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Dat zijn er ruim 1000 minder dan een dag eerder, toen er 23.542 gevallen werden gemeld.

De afgelopen dagen werden recordaantallen nieuwe besmettingen geregistreerd in Duitsland, waar sinds bijna twee weken een gedeeltelijke lockdown van kracht is. Onder meer restaurants en musea moeten tot het eind van de maand gesloten blijven.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland bedraagt nu 775.556. In de laatste 24 uur overleden nog eens 178 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental in de Bondsrepubliek komt daarmee op 12.378.