Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland richting de 15.000

Opnieuw is in Duitsland een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Zaterdag meldde het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, 14.714 nieuwe gevallen. Het aantal mensen dat overleden is aan de gevolgen van Covid-19 is gestegen tot 10.003.

Het is de derde dag op rij dat het aantal nieuwe coronagevallen in 24 uur tijd de grens van 10.000 overschrijdt. Donderdag kwam het aantal uit op 11.287 en vrijdag ging het om 11.242 besmettingsgevallen.

RKI-directeur Lothar Wieler noemt de situatie in Duitsland zorgwekkend. Hij roept de bevolking op zich de houden aan de socialeafstandregels. In totaal zijn in Duitsland nu ruim 418.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld.