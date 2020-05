Aantal nieuwe coronadoden in België iets gestegen

Het aantal mensen dat in België is gestorven als gevolg van het coronavirus is het afgelopen etmaal gestegen met 107, waarmee het totaal komt op 8521. Ruim de helft van hen overleed in een woonzorgcentrum. Een dag eerder werden nog 80 sterfgevallen gemeld.

In de ziekenhuizen liggen 2555 patiënten, de afgelopen 24 uur waren er 108 nieuwe opnames, terwijl 221 mensen werden ontslagen. Op de intensivecareafdelingen daalde het aantal patiënten verder met 34 tot 508. Van hen worden er 339 beademd, aldus viroloog Steven Van Gucht.

De afgelopen dag werden 21.908 testen uitgevoerd. Het aantal bevestigde besmettingen nam toe met 591 tot 52.011. „De dalende trend zet zich voort in alle indicatoren”, zeggen de gezondheidsautoriteiten over de cijfers van de afgelopen week.

Inmiddels zijn bij 6 procent van de Belgen antistoffen tegen het coronavirus aangetroffen, blijkt uit een meting van de Universiteit Antwerpen. Dat is een verdubbeling vergeleken met twee weken geleden. Dat toont volgens epidemioloog Pierre Van Damme aan dat ook tijdens de lockdownperiode veel Belgen besmet raakten. Hij stelt vast dat groepsimmuniteit nog ver weg is. Daarbij moet volgens hem minstens de helft van de bevolking antilichamen hebben.

Vanaf zondag mogen mensen weer beperkt bezoek ontvangen. Maandag gaan in België de winkels weer open en begint ook het project om contacten van mensen die besmet zijn met het coronavirus op te sporen. Medewerkers van een callcenter gaan inwoners bellen die positief hebben getest op Covid-19 om in kaart te brengen met wie ze recent in contact zijn geweest. Potentieel besmette burgers wordt gevraagd thuis te blijven. De privacy wordt gewaarborgd, verzekeren de autoriteiten.