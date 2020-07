Aantal nieuwe coronabesmettingen VS daalt licht

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 63.643 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is een lichte daling ten opzichte van een dag eerder toen een recordaantal van ruim 65.500 werd geregistreerd. Dat blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Het afgelopen etmaal zijn nog eens 774 Amerikanen overleden aan de gevolgen van het longvirus.

De VS zijn het zwaarst getroffen land door het virus. Meer dan 3,18 miljoen mensen hebben het virus opgelopen en er zijn bijna 134.000 doden geregistreerd.