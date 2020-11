Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland stijgt sterk

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het laatste etmaal is vastgesteld, is in Duitsland omhooggeschoten naar 18.633, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Dinsdag werden er nog 13.554 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal nieuwe besmettingen dat dinsdag werd gemeld hield in dat er weer een einde kwam aan een driedaagse daling van het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland. Het aantal nieuwe gevallen daalde met zo’n 5000 per dag van ongeveer 23.000 op zaterdag naar zo’n 16.000 op zondag en ongeveer 11.000 op maandag. Nu lijkt het aantal nieuwe besmettingen in bijna datzelfde tempo weer op te lopen.

Het dodental in Duitsland liep met 410 sterfgevallen hard op het afgelopen etmaal. De corona-epidemie heeft er volgens de officiële cijfers nu in totaal aan 14.771 personen het leven gekost.