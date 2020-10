Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland weer hoger

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 2673 gestegen. Dat is een stuk hoger dan de 2503 besmettingen die een dag eerder werden gemeld.

Het dodental steeg met acht en staat nu op 9508. Het totaalaantal geregistreerde besmettingen staat op 294.395. De afgelopen zeven dagen is het virus bij 12.687 mensen vastgesteld.

De deelstaten met de meeste besmettingen zijn Beieren en Noordrijn-Westfalen. In Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland, zijn de afgelopen zeven dagen 3867 mensen positief getest. In Nedersaksen, dat aan het noordoosten van Nederland grenst, zijn 828 besmettingen vastgesteld.