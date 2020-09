Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland neemt flink toe

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland is vastgesteld in het laatste etmaal is tot boven de tweeduizend gestegen, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Woensdag werden er nog 1769 gevallen gemeld, een lichte afname ten opzichte van dinsdag.

Doordat er 2143 nieuwe gevallen werden geregistreerd, staat het totaal nu op 278.070. Het aantal nieuwe besmettingen ligt dichtbij de recordwaarde van de 2297 gevallen die zaterdag door het RKI werden gemeld.

In het laatste etmaal overleden in Duitsland 19 personen aan de gevolgen van een besmetting met het uiterst besmettelijke longvirus. Het totale officiële dodental in de Bondsrepubliek bedraagt nu 9428 personen.