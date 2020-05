Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland loopt op

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is met 741 flink hoger dan een dag eerder. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI) vrijdag. Donderdag werd nog melding gemaakt van 353 nieuwe besmettingen. Bij 180.458 mensen in Duitsland is het virus vastgesteld.

Het aantal doden steeg minder hard dan een dag eerder. Het RKI meldt 39 nieuwe doden. Zeker 8450 mensen zijn in Duitsland aan het virus overleden.

De meeste Duitsers die besmet zijn geweest, zijn overigens alweer hersteld. Zeker 164.100 mensen dragen het virus niet meer bij zich. Dat zijn negenhonderd mensen meer dan op donderdag.