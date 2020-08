Aantal nieuwe besmettingen per dag België weer onder 500

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag met het coronavirus in België is weer onder de 500 gedaald. Ook stabiliseert het aantal overlijdens door Covid-19, meldt het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het is de achtste dag op rij dat de besmettingscijfers op nationaal niveau zijn gedaald, aldus viroloog Steven Van Gucht. In de week van 14 tot en met 20 augustus werden gemiddeld 493 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder.

Het hoogste aantal nieuwe infecties wordt in het Brussels Gewest gemeld, maar lijkt zich te stabiliseren. Zowel afgelopen week als die daarvoor stond het aantal op gemiddeld 126 per dag. Tussen 14 en 20 augustus werden in het land dagelijks gemiddeld 28 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, een daling van 15 procent vergeleken met de week daarvoor. De meeste opnames vinden in Brussel en Antwerpen plaats, maar ze dalen wel.

Er stierven vorige week gemiddeld 9 mensen per dag aan Covid-19. Het totaal aantal overlijdens in België staat nu op 9992. De afgelopen weken werden vooral weer uit de verpleegtehuizen sterfgevallen gemeld door een aantal uitbraken.

Van Gucht riep op per 1 september, als de scholen in België weer beginnen, te streven naar minder dan 100 nieuwe besmettingen per dag. Hij vroeg de bevolking dan ook zich de komende week goed te houden aan de regels, vooral door contacten met anderen te beperken.