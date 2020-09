Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland overstijgt de tweeduizend

Het aantal coronabesmettingen dat tijdens het laatste etmaal in Duitsland is vastgesteld, is verder gestegen tot boven de tweeduizend. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM, meldde donderdag vroeg in de ochtend dat er nog eens 2194 gevallen zijn geregistreerd.

Daarmee zet de stijging van het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen door, zij het in een iets lager tempo dan in de voorgaande dagen. Woensdag werden er 1901 nieuwe besmettingen gemeld, dinsdag 1407 en maandag 927.

Drie personen overleden in de afgelopen 24 uur aan de gevolgen van Covid-19. Dat brengt het totale dodental in Duitsland op 9371. Het totale aantal besmettingen in de Bondsrepubliek staat sinds donderdag op 265.857.