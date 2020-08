Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland daalt licht

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus per etmaal in Duitsland is licht gedaald. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt dat in de laatste 24 uur 1122 coronatesten positief waren.

Vrijdag meldde het RKI nog 1147 positieve tests, een toename ten opzichte van donderdag toen er 1045 waren.

In de laatste 24 uur overleden in Duitsland twaalf personen aan de gevolgen van Covid-19. Vrijdag werden er acht doden gemeld en donderdag zeven.

Duitsland heeft tot nu toe 215.336 besmettingsgevallen en 9195 doden gemeld.