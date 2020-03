Aantal nieuwe asielaanvragen in EU in 2019 omhoog

Vorig jaar hebben 612.700 mensen een eerste asielaanvraag ingediend in de 27 EU-lidstaten. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2018.

Het ging vooral om Syrische, Afghaanse en Venezolaanse asielzoekers, meldde het Europees bureau voor de statistiek Eurostat vrijdag. Nederland kreeg 2000 meer aanvragen dan in 2018, een stijging van 10 procent.

Syriërs (74.400) en Afghanen (52.500) bleven de grootste groep asielzoekers in de Europese Unie, maar het aantal Venezolanen (44.800) steeg aanmerkelijk. De drie nationaliteiten maken 28 procent uit van alle asielzoekers.

„Laatste beetje hulp voor vluchteling op Lesbos valt weg”

Een kwart van alle aanvragen wordt in Duitsland ingediend, maar het nam vorig jaar wel af met 12 procent. In Italië nam het aantal asielverzoeken zelfs met 34 procent af. Spanje kreeg 90 procent van alle asielverzoeken in de EU van Venezolanen.

Eind 2019 wachtten nog circa 840.000 asielzoekers in de EU op afhandeling van hun zaak. Op het hoogtepunt van de migranten- en vluchtelingenstroom, in 2015, registreerde de EU ruim 1,2 miljoen nieuwe asielaanvragen.

Turkije, partner van de EU op het gebied van migratie, maakte eind februari bekend dat migranten die naar het Europese vasteland willen reizen, niet meer worden tegengehouden. Als gevolg daarvan ontstond een crisis aan de Turks-Griekse grens, waar de Griekse grenspolitie migranten weert.

De leiders van Duitsland, Frankrijk en Turkije bespraken dinsdag via de telefoon de situatie in het grensgebied. Uit dat gesprek zijn echter geen concrete plannen voortgekomen.

De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangegeven dat de Commissie net na Pasen met een nieuw „Europees migratiepact” zal komen. Dat zou een uitweg moeten bieden aan de huidige impasse rond de Turks-Griekse grens.