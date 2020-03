Aantal nieuwe asielaanvragen in EU in 2019 omhoog

Vorig jaar hebben 612.700 mensen een eerste asielaanvraag ingediend in de 27 EU-lidstaten. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2018. Het ging vooral om Syrische, Afghaanse en Venezolaanse asielzoekers, meldt het Europees bureau voor de statistiek Eurostat. Nederland kreeg 2000 meer aanvragen dan in 2018, een stijging van 10 procent.

Syriƫrs (74.400) en Afghanen (52.500) bleven de grootste groep asielzoekers in de EU, maar het aantal Venezolanen (44.800) steeg aanmerkelijk. De drie nationaliteiten maken 28 procent uit van alle asielzoekers in de EU.

Een kwart van alle aanvragen wordt in Duitsland ingediend, maar het nam vorig jaar wel af met 12 procent. In Italiƫ nam het aantal asielverzoeken zelfs met 34 procent af. Spanje kreeg 90 procent van alle asielverzoeken in de EU van Venezolanen.

Eind 2019 wachtten nog circa 840.000 asielzoekers in de EU op afhandeling van hun zaak. Op het hoogtepunt van de migranten- en vluchtelingenstroom, in 2015, registreerde de EU ruim 1,2 miljoen nieuwe asielaanvragen.