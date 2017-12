Aantal misdrijven New York blijft afnemen

Miljoenenstad New York lijkt steeds veiliger te worden. De autoriteiten registreerden dit jaar 286 moorden: het laagste aantal sinds betrouwbare criminaliteitscijfers worden bijgehouden, berichtte The New York Times. In 1990 kwamen nog 2245 mensen om het leven door geweldsdelicten in de stad.

Het vorige ‘recordjaar’ op het gebied van moorden in de stad was 2014. Toen kwamen 333 mensen door geweldsmisdrijven om het leven: op dat moment het laagste aantal in de geschiedenis. Ook op het gebied van onder meer inbraken, overvallen en autodiefstallen vertonen de criminaliteitscijfers een dalende trend.

Als die trend nog een paar dagen aanhoudt, is het aantal misdrijven 27 jaar op rij gedaald. Opvallend is dat het aantal meldingen van verkrachtingen toenam tegen het einde van het jaar. Een bovengemiddeld aantal slachtoffers maakte bovendien melding van seksueel misbruik dat meer dan een jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Politiefunctionarissen vermoeden dat berichtgeving over de MeToo-beweging daar een rol bij speelt.