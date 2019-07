Aantal migranten aan grens VS flink geslonken

Het aantal migranten dat de Amerikaanse zuidgrens met Mexico heeft bereikt is aanzienlijk afgenomen ten opzichte van vorige maand. Dat stelt de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard op basis van voorlopige cijfers over de maand juli.

Deze maand hebben naar verwachting 87.648 mensen de grens bereikt. Dat is een daling van 39,5 procent ten opzichte van een maand eerder. In mei werden nog 144.278 migranten geregistreerd. „Dit is een aanzienlijke vermindering”, aldus de minister dinsdag. Mexico en de Verenigde Staten hebben onlangs afspraken gemaakt om de migratiestroom naar Amerika in te dammen.

Dinsdag meldde de burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) overigens dat de Amerikaanse overheid in een jaar tijd meer dan 900 migrantenkinderen heeft gescheiden van hun ouders. Dat terwijl het zerotolerancebeleid vorig jaar juni officieel werd beëindigd.

De organisatie riep een federale rechter op het „systematisch scheiden” van gezinnen een halt toe te roepen. Volgens de ACLU gebeurt het scheiden op basis van dubieuze aantijgingen jegens de ouders, zoals kleine vergrijpen uit iemands verleden.