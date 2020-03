Aantal mensen met coronavirus in Iran gestegen naar ruim 2300

Het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus is in Iran gestegen tot 77. In totaal zijn 2336 mensen besmet, aldus het Iraanse ministerie van Volksgezondheid. Iran heeft na China, waar het dodelijk virus eind vorig jaar uitbrak, de meeste sterfgevallen gemeld.

Wereldwijd stierven ruim 3000 mensen door het nieuwe coronavirus. Meer dan 90.000 personen raakten besmet. In Europa is Italië het hardst getroffen. Daar kwamen 52 mensen om en raakten zeker 2000 personen besmet. In Nederland zitten ook patiënten in quarantaine.