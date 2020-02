Aantal mensen met coronavirus in Frankrijk loopt op

$lead

Het aantal mensen in Frankrijk die zijn besmet met het coronavirus is vrijdag omhooggeschoten. Inmiddels zijn 57 mensen besmet geraakt, meldden de autoriteiten. Eerder op de dag werden nog 39 gevallen gemeld. Zeker twee Fransen stierven aan de gevolgen van het virus.

Net als meerdere andere landen neemt Frankrijk maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zo riep het ministerie van Volksgezondheid de Fransen vrijdag op even geen handen meer te schudden. Ook gaan sommige scholen tijdelijk dicht.

Wereldwijd zijn 83.000 mensen besmet geraakt met het virus, vooral in China. Zeker 2800 stierven aan de gevolgen. In Nederland zitten momenteel twee mensen in quarantaine omdat zij besmet zijn geraakt.