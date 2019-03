Aantal insectenetende vogels neemt af

Twee Duitse studies hebben aangetoond dat de vogelpopulatie van insectenetende vogels in Europa de laatste 25 jaar met 13 procent is afgenomen. Overigens is niet alleen de teruggang van het aantal insecten daar debet aan.

Op akkers, weilanden en weiden zou de populatie van de vogels die daar wonen, bijzonder zijn afgenomen. Bij insectenetende landbouwgrondvogels is de achteruitgang veel groter dan bij de insectenetende bosvogels. „Het is waarschijnlijk een combinatie meerdere factoren, bijvoorbeeld verlies van insecten en dus voedsel en verlies van hagen en dus broedplaatsen”, zegt onderzoeker Katrin Böhning-Gaese.

Ongeveer de helft van alle vogelsoorten in Europa voedt zich met insecten. Echter, volgens de studie, gaat het niet slecht met alle insecteneters: In de meeste leefgebieden is alleen een daling bij geïsoleerde soorten te zien.