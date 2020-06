Aantal ic-patiënten in België zakt onder 100

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur verder gedaald, tot onder de 500. Er liggen nu 482 zieken met Covid-19 in de ziekenhuizen, van wie 99 op de intensivecareafdelingen. Het is voor het eerst sinds weken dat het aantal ic-patiënten in België is gedaald tot onder de 100. De Belgische gezondheidsautoriteiten melden ook 16 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totaal in het land op 9.636 komt.

In het afgelopen etmaal werden 19 mensen in het ziekenhuis opgenomen en mochten er 69 naar huis. Er werden 142 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het totale aantal bevestigde gevallen in België bedraagt nu 59.711.