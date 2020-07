Aantal haaien bij koraalriffen daalt flink

Volgens een onderzoek is het aantal haaien bij koraalriffen wereldwijd aanzienlijk afgenomen. Wetenschappers onder leiding van Aaron MacNeil van de Dalhousie universiteit in Halifax, Canada, meldden in het tijdschrift Nature dat haaien vaak niet meer werden aangetroffen tijdens veldonderzoek. Rifhaaien zijn op veel plaatsen „functioneel uitgestorven”, schrijven de onderzoekers. Ze speelden nauwelijks een rol in de lokale ecosystemen.

Wetenschappers probeerden haaien te spotten met behulp van meer dan 15.000 onderwatervideostations met aas op 371 koraalriffen in 58 landen. Op ongeveer een vijfde van de riffen (19 procent) werden geen haaien gevonden, en dat gold ook voor 63 procent van alle videostations.

In 34 landen (59 procent) daalde het aantal waargenomen haaien met meer dan de helft ten opzichte van het aantal dat werd verwacht. Hieronder vallen bijvoorbeeld Colombia, Qatar en Sri Lanka. In de Dominicaanse Republiek werd ondanks 120 videostations op vier riffen geen enkele haai gezien.

De afname van rifhaaien treft een groot deel van de tropische oceanen, concludeert het team. De trend hangt sterk samen met factoren zoals de bevolkingsdichtheid in het gebied en de omvang en nabijheid van markten. Over het algemeen is de belangrijkste oorzaak van de afname overbevissing.

In landen die campagne voeren voor de bescherming van haaien, bijvoorbeeld met beschermde gebieden, vonden de onderzoekers positieve ontwikkelingen. Dat is het geval in Australië, de VS, de Bahama’s en de Malediven.