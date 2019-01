Het aantal mensen dat gewond is geraakt door een explosie in een bakkerij in het centrum van Parijs loopt op. De brandweer spreekt inmiddels van twaalf zwaargewonden, van wie vijf in levensgevaar verkeren. Nog eens 24 mensen liepen lichtere verwondingen op.

De vermoedelijk gasexplosie gebeurde nadat in de bakkerij brand was ontstaan. Voor het leven van twee brandweermannen die het vuur aan het blussen waren, wordt gevreesd. Ook een derde brandweerman raakte gewond.