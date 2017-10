Aantal gewonden Catalonië loopt op tot 844

Het aantal gewonden door het politieoptreden tijdens het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië is verder opgelopen tot 844, van wie de meesten in Barcelona. Het Catalaanse ministerie van Gezondheidszorg zondagavond bekendgemaakt. Twee slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Na sluiting van de stembussen was er sprake van 761 mensen met letsel dat medische behandeling noodzakelijk maakte.

Met name de agenten van de federale Guardia Civil probeerden in opdracht van de rechter en de regering in Madrid de stembusgang, verboden door de Spaanse autoriteiten, te verhinderen. Ze maakten tegen zowel kiezers als demonstranten onder meer gebruik van de wapenstok. Separatisten raden de gewonden aan bij de Catalaanse politie, Mossos d’Esquadra, aangifte te doen wegens mishandeling.

De conservatieve Spaanse premier Mariano Rajoy gaf de regering van de regio Catalonië de schuld van de ongeregeldheden en het gebruik van geweld door de politie. „Het was geen referendum maar een enscenering. De verantwoordelijken zijn degenen die de wet hebben overtreden”, reageerde Rajoy, die zich de hele dag op de achtergrond had gehouden. „Wij hebben slechts onze plicht gedaan en de wet nageleefd.”

Rajoy bedankte de wetshandhavers voor hun inzet. Hij riep alle Spaanse politieke partijen op tot een discussie over de toekomst van Spanje na deze volksraadpleging. Rajoy zei dat de Catalanen een kunstje is geflikt door hen uit te nodigen mee te doen aan een illegaal referendum en hen „een pad op te sturen dat nergens naartoe leidt”.