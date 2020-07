Aantal gevallen van corona in de VS blijft razendsnel oplopen

Ook al verwacht president Trump dat de coronacrisis in zijn land spoedig bedwongen zal zijn, vooralsnog loopt het aantal besmettingen in de VS pijlsnel op. Woensdag passeerde de teller de 3 miljoen.

Trump wil dat na de zomervakantie alle scholen in de VS weer helemaal opengaan. Woensdag zei hij tijdens een rondetafelgesprek in het Witte Huis staten en lokale overheden desnoods onder druk te zullen zetten om alle leerlingen vanaf augustus weer te verwelkomen. Zonder nadere toelichting stelde hij dat er bestuurders zijn die om politieke redenen de scholen gesloten willen houden. Scholen die weigeren mee te werken, dreigt hij met het stopzetten van financiering. Buitenlandse studenten zullen van de president moeten vertrekken wanneer hun universiteit komend najaar (bijna) alleen videocolleges wil geven.

De president deed deze aankondiging op de dag waarop het aantal besmettingen in de VS boven de 3 miljoen uitkwam. Het aantal coronadoden ligt inmiddels op 134.000. Het aantal besmettingen op één dag bereikte woensdag met 60.000 een nieuw hoogtepunt. Weliswaar vlakt het aantal dagelijkse sterfgevallen de laatste weken af, maar immunoloog Anthony Fauci, de belangrijkste adviseur van Trump in deze crisis, waarschuwt dat het aantal dagelijkse besmettingen kan oplopen tot 100.000. „We hebben de situatie duidelijk niet onder controle”, zei hij.

Testen

In 39 van de 50 staten neemt het aantal besmettingen de laatste weken snel toe. Het epicentrum van de pandemie in de VS ligt momenteel in de zuidelijke staten. Met name Florida, Texas, Arizona en Californië zijn zwaar getroffen. Volgens Fauci heeft dat alles te maken met de versnelde afbouw van de lockdown in die staten. Daarnaast is „het onbezorgde gedrag van jongeren” volgens hem een belangrijke factor voor de besmettingsgraad.

Vanwege de economische belangen drong Trump vanaf begin april aan op versoepeling van de coronaregels. Met name de gouverneurs die, net als Trump, behoren tot de Republikeinse Partij besloten daartoe zodra zij uit de cijfers konden afleiden dat de ziekte op haar retour was. Voor die gouverneurs blijkt het nu lastig te zijn om de maatregelen aan te scherpen.

Gouverneur Ron DeSantis van Florida zei dinsdag dat de oplopende cijfers in zijn staat vooral te maken hebben met de uitbreiding van het aantal testen. Het dagelijks aantal positief geteste mensen in Florida ligt boven de 8000: 1 op de 100 inwoners is besmet. In de grote steden van de zogenoemde Sunstate is de IC-capaciteit geheel uitgeput. De druk op het zorgpersoneel is groot. In het Good Samaritan Medical Center in Palm Beach West (Florida) zeggen verpleegkundigen achtien uur achter elkaar te werken.

Verscherping

Net zoals zijn collega in Texas heeft gouverneur DeSantis inmiddels een aantal regels verscherpt. Zo geldt in Florida sinds kort een alcoholverbod. Aanleiding is dat er op een dag meer dan 150 mensen besmet raakten die naar dezelfde bar waren gegaan. Ook gouverneur Gregg Abbott van Texas besloot de kroegen weer te sluiten. Hij erkende deze week dat „achteraf sommige versoepelingen misschien te vroeg” zijn geweest.

Abbott liet vorige week ook zijn bezwaren tegen het dragen van mondkapjes varen. Een grote groep Amerikanen ziet een eventuele verplichting daartoe als een inperking van hun individuele vrijheid. Politicus Nino Vitale uit Ohio riep medeburgers op niet te zwichten „voor de dictatuur die verplicht tot het dragen van maskers.” Zijn argument: „Mijn aangezicht is het meest sprekende deel van mijn schepping naar Gods beeld en gelijkenis.”