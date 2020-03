Aantal gevallen in VS richting 70.000

Het aantal mensen bij wie in de Verenigde Staten is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben, ging donderdag richting de 70.000. Ook zijn er 1031 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit.

Woensdag stond het aantal dodelijke slachtoffers nog op 827. Het aantal Amerikaanse besmettingen stijgt hard: een week geleden werden er nog ruim 13.000 gevallen gemeld. Vooral de stad New York is zwaar getroffen. Daar zijn bijna 18.000 mensen positief getest. De VS hebben na China en Italië de meeste besmettingen gemeld.

De Amerikaanse Senaat stemde donderdag unaniem in met een steunpakket van twee biljoen dollar om de economische schade van de coronacrisis te beperken.

Het dodental op één dag door de uitbraak van het coronavirus in de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije viel woensdag veel lager uit dan een dag eerder. Een ingewijde zei dat in een etmaal zo’n 296 patiënten met Covid-19 zijn overleden. Het totale dodental als gevolg van het virus in Italië stond donderdagmorgen op ruim 7500.

Het Britse parlement nam woensdag een noodwet aan met verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De noodwet geeft de overheid onder meer de macht om maatregelen, zoals de sluiting van winkels, met dwang door te zetten. Ook is er makkelijker toegang tot data van burgers en kunnen geïnfecteerden worden gedwongen in quarantaine te gaan.

Britten geven massaal gehoor aan een roep om vrijwilligers van de regering. Premier Boris Johnson meldde woensdag dat zich inmiddels meer dan 400.000 mensen hebben gemeld om de Britse gezondheidsdienst NHS te ondersteunen.