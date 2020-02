Aantal gevallen coronavirus Zuid-Korea boven 2000

Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus in Zuid-Korea is boven de 2000 uitgekomen. Vrijdag kwamen er 256 nieuwe gevallen bij. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. In het land zijn dertien mensen overleden door het virus.

Het aantal nieuwe gevallen stijgt snel in het Oost-Aziatische land. De eerste besmetting werd op 20 januari gemeld en twee dagen geleden kwam het aantal besmettingen boven de duizend. In Zuid-Korea wordt nu enorm streng getest, waardoor meer gevallen aan het licht komen. Daegu is de zwaarst getroffen regio, daar zijn 1314 mensen besmet.

De overheid adviseert mensen om sociaal contact te beperken en massale bijeenkomsten komend weekend te vermijden. 52 landen hebben beperkingen ingesteld voor mensen die vanuit Zuid-Korea reizen, waaronder IJsland en Kroatië.