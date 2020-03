Aantal Europese coronagevallen nu boven een kwart miljoen

Het aantal personen dat in Europa besmet is met het coronavirus is donderdag gestegen tot boven de 250.000. Meer dan de helft van die gevallen zijn in Italië (74.000) en Spanje (56.000), blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Europa is wereldwijd gezien de regio met het hoogste aantal gevallen: 258.000. Het aantal doden in Europa staat op 14.640. Ook hier zijn Italië en Spanje de zwaarst getroffen landen. Na Europa is Azië het zwaarst getroffen. Daar hebben 101.000 mensen besmetting met het coronavirus opgelopen en zijn ruim 3600 doden te betreuren.

Wereldwijd staat het aantal besmettingen op iets meer dan 481.000 en 21.800 doden verspreid over 182 landen. De WHO denkt echter dat de werkelijke aantallen hoger zijn omdat in veel landen alleen mensen met ernstige klachten getest worden.