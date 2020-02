Aantal EU-landen met coronavirus neemt toe

Een eerste besmetting met het coronavirus is donderdag vastgesteld in Estland. Eerder op de dag meldde ook Denemarken een eerste geval van het virus.

In Estland gaat het volgens de minister van Sociale Zaken, Tanel Kiik, om een inwoner van het land met een Iraanse afkomst. De man was onlangs uit Iran teruggekeerd. Niet veel eerder meldden de Deense autoriteiten ook voor het eerst een besmettingsgeval van het nieuwe coronavirus. Het gaat volgens de gezondheidsautoriteit van het land om een man die terugkeerde van een skivakantie in Noord-Italië. Italië is een van de landen die het zwaarst getroffen is door het nieuwe coronavirus. Tot dusver zijn daar zo’n vierhonderd besmettingen vastgesteld. Twaalf patiënten zijn overleden.

Op woensdag maakten de Roemeense autoriteiten voor het eerst melding van een besmetting met het virus. Het gaat volgens de minister van Volksgezondheid om een man uit het gebied Gorj, in het zuiden van het land. De besmette Roemeen werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in hoofdstad Boekarest. „Zijn toestand is goed”, zei minister Victor Costache. De man zou contact hebben gehad met een Italiaan die eerder deze maand naar Roemenië was gereisd.

Daarnaast werd dezelfde dag ook in Noorwegen voor het eerst vastgesteld dat iemand is besmet geraakt. Die persoon keerde vorige week terug uit China en zit thuis in quarantaine. „De persoon verkeert in goede gezondheid en vertoont ook geen symptomen”, zei het hoofd van gezondheidsinstituut FHI. De besmetting zou aan het licht zijn gekomen bij een routinecontrole. „We denken dat het heel onwaarschijnlijk is dat anderen zijn besmet.”

Ook in de landen Griekenland, Noord-Macedonië en Georgië werden woensdag coronabesmettingen vastgesteld. In Griekenland gaat het om een 38-jarige Griekse die in Noord-Italië was geweest. De Noord-Macedonische minister Venko Filipce zei dat een vrouw woensdag medische hulp zocht en positief testte op het virus. Ze zou in een busje vanuit Italië naar Noord-Macedonië zijn gereden.

De autoriteiten in Georgië hebben voor het eerst een besmetting vastgesteld bij een Georgische burger die vanuit Azerbeidzjan de grens overstak. Hij zat in een busje met twaalf andere passagiers, die ook zijn gecontroleerd. De patiënt zou onlangs in Iran zijn geweest. In dat land zijn zeker 139 mensen besmet geraakt met het virus en 19 patiënten overleden. Pakistan maakte woensdag ook melding van de eerste twee gevallen van het virus. Het gaat om mensen die recentelijk in buurland Iran zijn geweest.

Een van de Pakistaanse patiënten zou met een groep van tientallen pelgrims naar de heilige Iraanse stad Qom zijn geweest. Die persoon testte later positief in Karachi. De autoriteiten zoeken nog naar de andere leden van dat reisgezelschap.

In Duitsland is het coronavirus niet meer te traceren en het land staat daarom aan het begin van een epidemie. Dit zei de Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn woensdag. Ziekenhuizen en werkgevers moeten zich hierop voorbereiden, aldus de bewindsman. Spahn wijst erop dat de ‘route’ die het virus van patiënt naar de volgende besmette persoon maakt, niet meer in alle gevallen kan worden gevolgd.

De ketens van infecties zijn volgens Spahn los van elkaar komen te staan en dat is volgens hem een nieuwe ontwikkeling. De verspreiding van het coronavirus is zo niet meer goed te volgen. Dat roept volgens de minister vragen op over „de huidige strategie van bestrijding om het virus te isoleren en te stoppen.” Het virus is onlangs geconstateerd bij twee mensen in Noordrijn-Westfalen en drie in Baden-Württemberg. In Duitsland zijn sinds het virus in december in China opdook, zo’n twintig besmettingen geconstateerd.

Wereldwijd zijn meer dan 81.000 besmettingen en 2700 sterfgevallen gemeld, bijna allemaal in China. Het hoogtepunt van het virus in de Chinese provincie Hubei is voorbij. Dat zei de Chinese ambassadeur in Nederland, Xu Hong, woensdag in Den Haag. „De situatie daar wordt duidelijk beter.”