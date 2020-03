Aantal Duitse coronaslachtoffers stijgt fors verder

Het aantal slachtoffers van het nieuwe coronavirus is in Duitsland met 1948 toegenomen tot een totaal van 18.610 besmettingen. Sinds vrijdag zijn negen mensen aan de gevolgen van het virus bezweken. Daarmee komt het dodental op 55.

Zondagmiddag overlegt Bondskanselier Angela Merkel met alle regeringsleiders van de deelstaten over de vraag of er nog meer maatregelen moeten komen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Gedacht wordt aan totale ‘lockdown’. De deelstaten hebben verschillende maatregelen afgekondigd en zijn niet eens over de aanpak.