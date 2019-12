Aantal doden Samoa door mazelen loopt op

Door de mazelenuitbraak in de afgelegen eilandenstaat Samoa zijn inmiddels 53 mensen overleden. Meer dan 3700 mensen zijn ziek, melden de autoriteiten. Eerder werd de noodtoestand al uitgeroepen. Het overgrote deel van de doden bestaat uit kinderen, waarvan 48 jonger waren dan vier jaar.

De scholen in Samoa, dat bij Australië en Nieuw-Zeeland ligt, zijn vanwege de uitbraak gesloten. Van de 200.000 mensen die er wonen, zijn er inmiddels bijna 60.000 gevaccineerd. Toch neemt het aantal geïnfecteerden dagelijks toe met meer dan honderd mensen. Nieuw-Zeeland levert medische teams die in Samoa slachtoffers ondersteunen. Het VN-kinderfonds UNICEF stuurde al 110.000 doses van het mazelenvaccin.

De mazelen zijn zeer besmettelijk en komen overal in de wereld voor. In Duitsland keurde het parlement deze maand een voorstel goed om ouders te verplichten hun kinderen te laten inenten. Ook in Nederland komt de ziekte nog voor. Op Urk was dit jaar sprake van een lokale uitbraak.