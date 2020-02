Aantal doden in China door coronavirus sterk gestegen

Het aantal sterfgevallen in China door het nieuwe coronavirus is fors gestegen. De nationale gezondheidscommissie meldde maandag nog eens 150 nieuwe COVID-19-doden. Dat is het hoogste aantal dat tot nu toe in een etmaal is geregistreerd. Sinds de uitbraak zijn er 2592 mensen omgekomen in China.

Het aantal geïnfecteerden steeg met 409 en komt uit op ruim 77.000 gevallen. Het overgrote deel van de nieuwe sterfgevallen en besmettingen is vastgesteld in de provincie Hubei.

Deskundigen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hebben het afgelopen weekend de afgesloten Chinese stad Wuhan, het epicentrum van de dodelijke uitbraak van de virusziekte, bezocht. Het is de eerste keer dat de WHO in de stad met meer dan 11 miljoen mensen is geweest sinds het coronavirus toesloeg. Ze hebben onder meer twee ziekenhuizen geïnspecteerd.

Niet-ingezetenen van Wuhan mogen de stad verlaten als ze geen symptomen van het virus vertonen en nooit in contact zijn geweest met patiënten. Dat hebben de autoriteiten maandag bekend gemaakt. De metropool is sinds 23 januari afgegrendeld en al het vervoer in en uit de stad is stilgelegd in een poging nieuwe virusuitbraken tegen te gaan.