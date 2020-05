BRUSSEL(ANP/BELGA) - Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in België staat op 7844. Dat betekent een stijging met 79, drie minder dan een dag eerder, aldus de gezondheidsautoriteiten.

Het aantal met het coronavirus besmette gevallen steeg met 389 naar 49.906. In de ziekenhuizen zijn momenteel in totaal 3056 patiënten met Covid-19 opgenomen, een toename van 77 mensen in de afgelopen 24 uur.

Op de ic-bedden liggen 674 patiënten. Dat zijn er vijftien minder dan zaterdag.