Aantal doden en besmettingen in Italië harder gestegen

Zowel het aantal doden als het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is in Italië in de laatste 24 uur harder gestegen dan in het voorgaande etmaal. Het land meldt 584 nieuwe besmettingsgevallen en dat 117 Italianen het afgelopen etmaal zijn bezweken aan het longvirus.

Dinsdag meldde Italië dat het virus in de voorgaande 24 uur bij 397 mensen was vastgesteld. Er werden 78 doden gemeld.

Sinds het coronavirus op 21 februari in Italië uitbrak, zijn er in dat land 33.072 personen overleden aan de gevolgen ervan. Daarmee heeft Italië het hoogste dodental na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het totale aantal vastgestelde besmettingen staat op 231.139.