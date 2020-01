Aantal doden en besmettingen door nieuw coronavirus stijgt verder

Het aantal doden in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is gestegen naar 170. Volgens de Chinese autoriteiten staat op dit moment van 7711 mensen vast dat ze het Wuhan-virus hebben.

De Chinese gezondheidsdiensten meldden dat het aantal doden in de provincie Hubei, waarin de stad Wuhan ligt, woensdag aan het einde van de dag was gestegen met 37 naar 162.

Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, wordt geschat op ruim 12.000. In iedere provincie van China zijn besmettingen geconstateerd. De autoriteiten meldden ook de eerste besmetting met het Wuhan-virus in Tibet.

Drie Japanners op een door de Japanse overheid gecharterde vlucht op woensdag bleken besmet met het nieuwe coronavirus, meldde de Japanse zender NHK op gezag van het ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse vlucht met zo’n 200 geëvacueerden is geland in Californië. Alle passagiers worden drie dagen gemonitord in een speciale opvang.