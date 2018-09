Aantal doden door Florence neemt toe

Het aantal doden door orkaan Florence in de staten North- en South Carolina in de Verenigde Staten is opgelopen tot vijf. Mogelijk zijn het er nog meer, melden lokale media. Florence is ondertussen afgezwakt tot een tropische storm.

Weerdiensten waarschuwen dat het gevaar daarmee niet geweken is. Het gevaarlijkste aan Florence is namelijk de grote hoeveelheid regen die valt. Daarnaast beweegt de storm langzaam, waardoor het lange tijd hard blijft regenen op dezelfde plek. Veel steden hebben te maken met ernstige overstromingen.

Verwacht wordt dat de storm het hele weekend boven North- en South Carolina blijft hangen en pas daarna verder trekt. Daardoor is de kans op nog meer overstromingen erg groot, volgens de lokale autoriteiten.