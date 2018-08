Aantal doden door ebola Congo stijgt naar 33

(ANP/RTR) - In de Democratische Republiek Congo is het totaal aantal mensen dat is overleden als gevolg van de ziekte ebola in twee weken gestegen tot waarschijnlijk 33. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van het Afrikaanse land.

Bij dertien slachtoffers is de diagnose zeker, van twintig anderen moet de officiële doodsoorzaak nog vastgesteld worden, maar deze mensen hadden dezelfde symptomen.

Het land begint naar verwachting volgende week met de distributie van ebolavaccins in de getroffen gebieden om de verdere verspreiding van de ziekte proberen tegen te gaan. Dat zei de Congolese minister van Volksgezondheid Oly Ilunga Kalenga.

Vrijdag werd al bekend dat de dood in een ziekenhuis en de daaropvolgende onveilige begrafenis van een 65-jarige vrouw in de Democratische Republiek Congo de bron is geweest van de recente uitbraak van de ziekte. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekend.

Peter Salama, hoofd van de noodhulpdienst van de WHO, zei dat zeker zeven familieleden die in contact zijn geweest met de vrouw ook aan symptomen van ebola zijn overleden. De ziekte is mogelijk tot in tien andere plaatsen verspreid, zo vreest de organisatie.