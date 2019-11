Aantal doden door e-sigaret in VS blijft stijgen

Het aantal mensen dat is overleden door gebruik van e-sigaretten in de VS is gestegen naar 47, meldt de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC. De slachtoffers komen uit 25 verschillende staten en zijn tussen de 17 en 75 jaar oud.

Het aantal patiënten ten gevolge van vaping –het ‘roken’ van e-sigaretten– is gestegen naar 2290 gevallen. Een week geleden telde het CDC nog 42 doden en 2172 zieken. De oorzaak van longschade door e-sigaretten is volgens het CDC nog onduidelijk.

Dat mensen overlijden door gebruik van e-sigaretten lijkt beperkt te blijven tot Noord-Amerika. In Europa is tot nu toe geen vergelijkbare toename gemeld.